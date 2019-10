Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Geparkter Pkw beschädigt - Verursacher flüchtet (Zeugenaufruf)

Bild-Infos

Download

Salzhemmendorf (ots)

Am heutigen Morgen (02.10.19) wurde in der Zeit von 10:15 - 10:45 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Getränkemarktes in der Hauptstraße ein Pkw Nissan durch ein unbekanntes Fahrzeug auf der Fahrerseite beschädigt.

An dem beschädigten Fahrzeug konnte roter Fremdlack festgestellt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 3000,- Euro geschätzt.

Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Aufgrund des in unmittelbarer Nähe stattfindenden Wochenmarktes hofft die Polizei Salzhemmendorf auf Zeugen, die passende Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 05153/5122 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Andreas Appel

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05151/933-104

E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell