POL-MA: Oftersheim

Rhein-Neckar-Kreis: Defekter Turbolader löst Feuerwehreinsatz aus

Oftersheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend gegen 21.00 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr nach Oftersheim in die Alfred-Delp-Straße ausrücken, nachdem es dort zu einer erheblichen Rauchentwicklung gekommen war. Vor Ort stellte sich heraus, dass nach einer offensichtlich misslungenen Fahrzeugreparatur das Fahrzeug beim Anlassen des Motors die komplette Umgebung eingenebelt hatte. Eine Wohnung war so stark betroffen, dass sie von der Feuerwehr belüftet werden musste, bevor die Bewohner wieder zurück konnten. Dem Halter wird jetzt auferlegt, sein Fahrzeug fachgerecht reparieren zu lassen.

