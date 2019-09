Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim

Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisierter Autofahrer übersieht Fahrradfahrer beim Überholen

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend, gegen 20.50 Uhr, streifte ein 42-jähriger Pkw-Fahrer auf der Hoffenheimer Straße (K 4176), Höhe Balzfelder Weg, mit seinem Kastenwagen beim Überholen einen Fahrradfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war, so dass dieser stürzte und sich verletzte. Er wurde mit Schürfungen und Prellungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Da der Pkw-Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein einbehalten.

