Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis: VW auf Parkplatz "Am alten Sportplatz" aufgebrochen - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Reichartshausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerstörte am Mittwoch, zwischen 8:30 Uhr und 9:10 Uhr, die Beifahrerscheibe eines VW Tiguan, der auf dem Parkplatz "Am alten Sportplatz" an der L532 geparkt war. Aus dem Fahrzeug entwendete er eine Wickeltasche mit persönlichen Gegenständen und eine Handtasche, in der sich eine Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten befand. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Waibstadt unter Tel.: 07263/910673 oder dem Polizeirevier Sinsheim unter Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell