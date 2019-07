Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld: Traar - Ermittlungsergebnis zum Wohnungsbrand am Neudornbuschweg

Krefeld (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (30. Juni 2019) hat es in einer Wohnung am Neudornbuschweg gebrannt. Die Feuerwehr Krefeld hatte darüber in einer Pressemeldung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115878/4310483) berichtet.

Die Kriminalpolizei hat inzwischen ermittelt, dass der Wohnungsinhaber zum Zeitpunkt des Brandes alleine in der Wohnung war und es sich bei der Brandursache mutmaßlich um eine fahrlässige Brandstiftung handelt. Der Gesundheitszustand des 66-jährigen Wohnungsinhabers ist weiterhin kritisch. Er schwebt in Lebensgefahr. (573)

