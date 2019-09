Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Brand einer Gartenhütte, Ursache unklar; Bahnstrecke Weinheim Richtung Darmstadt rund eine Stunde in beiden Richtungen gesperrt

Weinheim (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 14.45 Uhr, geriet eine Gartenhütte, zwischen Weinheim und Sulzbach, am Rande der K 4229 aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Durch die starke Rauchentwicklung musste der Bahnverkehr zwischen Weinheim und Darmstadt in beide Richtungen gesperrt werden. Die Weinheimer Feuerwehr löschte das Feuer, sodass der Bahnverkehr kurz nach 16 Uhr wieder freigegeben wurde. Erkenntnisse zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor. Die Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim dauern an.

