Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizei Bad Harzburg, Samstag, 23.03.2019

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Freitag, 22.03.2019, 21.30 Uhr, Hopfengarten Zwei amtsbekannte Bewohner eines Hauses im Hopfengarten gerieten in einen Streit, in deren Verlauf wohl wechselseitig unschöne Worte benutzt wurden. Als Folge kam es dann noch zur Schubserei, letztlich jedoch wollte niemand bei den eingesetzten Polizeibeamten eine Anzeige erstatten. Eine Ermahnung der Beamten erfolgte.

Diebstahl einer Geldbörse Freitag, 22.03.2019, 19.10 - 19.15 Uhr, Parkplatz Penny-Markt, Breite Straße Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einem getragenem Einkaufskorb die Geldbörse der Geschädigten. Schaden 100 EUR. Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter tel. 05322-911110

Vienenburg:

Einbrüche in Gartenlauben Freitag, 08.03.2019 bis Freitag 22.03.2019, Immenrode, Weddinger Straße, Kleingartenkolonie Immenrode Bislang unbekannter Täter brachen die Türen einer Gartenlaube auf und entwendeten diverse Geräte, darunter eine Kettensäge sowie einen elektrischen Schleifer. Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro. In der Kolonie kam es zu weiteren Einbrüchen in Gartenhäuser. Hinweise bitte an die Polizeistation Vienenburg unter Tel. 05324-2278

Krause, PHK

