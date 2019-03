Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 22.03.2019

Goslar (ots)

Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Mi., 08.00 Uhr, befuhr ein PKW-Fahrer aus Bad Salzdetfurth die L 466 von Rhüden in Rtg. Lamspringe. Auf einer langen Geraden fuhr vor ihm ein langsam fahrender PKW, den er dann überholen wollte. Als er sich neben diesem Fahrzeug befand, scherte dessen Fahrer unvermittelt und ohne erkennbaren Grund nach links aus, so dass der Salzdetfurther eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um eine Kollision zu vermeiden. Der Salzdetfurther brachte diesen Sachverhalt dann zur Anzeige. Ermittlungen zu dem Fahrer des anderen PKW wurden aufgenommen (sch).

Körperverletzung

Am Do., 14.45 Uhr, kam es in einer Wohnung auf der Frankfurter Str. in Seesen zu einem Streit zwischen einer 18-jährigen und einem 21-jährigen (beide aus Seesen) über ihre Trennung, der derart eskalierte, dass der Mann die Frau auf ein Sofa schubste und versuchte sie am Hals zu würgen. Dies konnte von einem anwesenden Bekannten der Frau jedoch verhindert werden. Der Aufforderung der Frau die Wohnung zu verlassen, kam der Beschuldigte zunächst nicht nach. Erst bei Erscheinen der Polizei verließ er die Örtlichkeit. Die Frau erstattete Anzeige gegen wohl nun Ex-Partner(sch).

