Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Versuchter Aufbruch eines Parkscheinautomaten:

In der Nacht von Dienstag, den 19.03.2019 auf Mittwoch, den 20.03.2019 haben bislang unbekannte Täter gegen 02.30 Uhr versucht einen Parkscheinautomaten am öffentlichen Parkplatz an der Nordhäuser Straße neben der Tankstelle gewaltsam zu öffnen. Hierzu entzündeten sie einen nicht bekannten Sprengkörper am Gerät. Allerdings blieb es dann bei einer Beschädigung des Automaten.

