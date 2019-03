Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 21.03.2019

Goslar (ots)

Diebstahl eines VW Crafter In der Zeit vom 19.03.2019, 22.00 Uhr, bis 20.03.2019, 09.00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter einen nicht zugelassenen LKW VW Crafter eines 39-jährigen Mannes aus Lamspringe von einem Abstellplatz eines Autohändlers in der Straße Bei der Kirche in Rhüden. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen, Telefon 05381-9440, in Verbindung zu setzen. (Bür)

Sachbeschädigung eines Holzzaunes Am 20.03.2019, gegen 19.05 Uhr, traten drei Jugendliche aus Seesen, alle im Alter von 16 Jahren, in Seesen, unterhalb der Brücke Zimmerstraße/Talstraße, Holzlatten aus einem Holzzaun heraus. Dabei wurden sie durch einen Zeugen beobachtet und im Anschluss, bis zum Eintreffen der Polizei, festgehalten. Am Zaun entstand ein Schaden in Höhe von ca. 150 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (Bür)

Verkehrsunfall mit Flucht Am 20.03.2019, gegen 13.05 Uhr, fuhr eine 40-jährige Frau aus Seesen frontal in die Rückseite eines Unterstandes für Einkaufswagen auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Am Wilhelmsbad. Hierbei zersplitterte das Kunststoffglas der Rückseite des Unterstandes. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1100 Euro. (Bür)

Verkehrsunfall Am 20.03.2019, gegen 12.45 Uhr, fuhr ein 79-jähriger Mann aus Seesen mit seinem PKW rückwärts von einem Parkplatz auf die Schildaustraße in Seesen. Hierbei übersah er den PKW eines 51-jährigen Mannes aus Bad Gandersheim, der die Schildaustraße in Richtung Kampstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro. (Bür)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell