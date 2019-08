Polizei Mettmann

POL-ME: Über drei Promille: Polizei stoppt völlig betrunkenen Autofahrer - Velbert - 1908020

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntagnachmittag (4. August 2019) hat die Polizei in Velbert einen völlig betrunkenen sowie aggressiven Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 17:10 Uhr meldeten sich Anwohner der Straße "Am Kostenberg" bei der Polizei. Sie beschwerten sich über einen Mann, der mit seinem Auto auf einem Parkplatz in eine Hecke gefahren war und dabei augenscheinlich deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Als die Beamten an der beschriebenen Adresse eintrafen, saß der Mann, ein 41-jähriger Velberter, noch immer am Steuer. In einer Hand hielt er eine offene Bierflasche. Daraufhin führten die Beamten einen Atemalkoholtest bei dem Velberter durch. Dabei kam ein Wert von über drei Promille (1,52 mg/l) heraus. Die Polizeibeamten teilten dem Mann nun mit, dass er sie zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Wache begleiten müsse. Der 41-Jährige reagierte drauf aggressiv und sperrte sich gegen die Maßnahme. So mussten ihm die Beamten Handfesseln anlegen.

Nachdem ein Arzt dem Mann auf der Wache Blutproben entnommen hatte und ihm das Führen von Fahrzeugen untersagt wurde, durfte er die Wache wieder verlassen. Allerdings fiel der Velberter nur kurze Zeit später erneut auf. Nachdem er die Wache verlassen hatte, war er zu seinem Auto zurückgekehrt, hatte herumgegrölt und die Musikanlage in seinem Wagen derart aufgedreht, dass die Polizei wegen einer Ruhestörung einschreiten musste. Die Beamten stellten daraufhin den Fahrzeugschlüssel des Mannes sicher. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell