POL-ME: Zwei verletzte Zweiradfahrer auf dem Panoramaradweg - Heiligenhaus - 1908018

Am Sonntagvormittag des 04.08.2019, gegen 10:40 Uhr, kam es auf dem Panoramaradweg in Heiligenhaus, in Höhe der Brücke die über den Brügelweg führt, zu einer Kollision zwischen einem 47-jährigen Radfahrer und einem 54-jährigen Pedelec-Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte der 47-Jährige Radfahrer den 54-jährigen Pedelec-Fahrer. Dabei verhakten sich die Lenkräder der beiden Zweiräder, woraufhin die Männer das Gleichgewicht verloren und zu Boden stürzten. Der 47-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der 54-jährige Pedelec-Fahrer erlitt ebenfalls Verletzungen, konnte sich aber selbständig in ärztliche Behandlung begeben. An den beiden Zweirädern entstand Sachschaden.

