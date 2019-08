Polizei Mettmann

POL-ME: Altpapiercontainer brannte - Polizei ermittelt! - Velbert - 1908019

Mettmann (ots)

Am noch nächtlich frühen Montagmorgen des 05.08.2019, gegen 01.20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Velbert zu einem Containerbrand an der Kastanienallee in Velbert-Mitte gerufen. Zeugen hatten dort in einem umzäunten Containerstellplatz, in Höhe des Mehrfamilienhauses Nr. 16 einen brennenden Altpapiercontainer festgestellt und umgehend den Notruf gewählt.

Beim Eintreffen erster Einsatzkräfte brannte der blaue Rollcontainer aus Kunststoff bereits in voller Ausdehnung. Der Feuerwehr gelang es sehr schnell den Brand unter Kontrolle zu bringen, das Feuer zu löschen und damit eine weitere Ausdehnung des Brandes erfolgreich zu verhindern. Der Wertstoffcontainer und sein Inhalt wurden jedoch vom Feuer total zerstört. Der entstandene Sachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf 1.000,- Euro.

Nach gemeinsamer Bewertung von Feuerwehr und Polizei wurde das Feuer im Container mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fahrlässig oder vorsätzlich gelegt. Hinweise auf einen Verursacher gibt es bisher noch nicht. Die Kriminalpolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und Ermittlungen dazu aufgenommen. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

