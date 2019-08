Polizei Mettmann

POL-ME: Motorrollerdieb klaut falschen Sprit: Festnahme - Ratingen - 1908015

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Samstag (3. August 2019) hat die Polizei in Ratingen einen Jugendlichen festgenommen. Der 17-Jährige hatte an einer Tankstelle Diesel entwendet. Bei weiteren Ermittlungen stellten die Beamten außerdem fest, dass er mit einem geklauten Motorrroller unterwegs war.

Gegen 13 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter einer Tankstelle am Kreisverkehr "Am Krummenweg" / Mülheimer Straße bei der Polizei und meldete einen Tankbetrug: Ein junger Mann auf einem Motorroller habe gerade an einer Zapfsäule getankt und sei dann ohne zu bezahlen weitergefahren. Die Polizei fahndete sofort nach dem Betrüger - und konnte diesen nur 200 Meter von der Tankstelle entfernt antreffen. Der 17-Jährige hatte anstelle von dem benötigten Benzin Diesel entwendet und war so nicht weit gekommen.

Bei der Aufnahme des Sachverhalts stellten die Beamten überdies fest, dass der Motorroller, mit welchem der 17-Jährige unterwegs war, tags zuvor in Düsseldorf entwendet wurde. Daraufhin nahmen die Polizisten den 17-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zur Wache. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durfte er diese wieder verlassen. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell