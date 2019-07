Polizei Wuppertal

POL-W: W Autofahrerin leicht verletzt-Hoher Sachschaden

Wuppertal (ots)

Gestern (04.07.2019), gegen 17:50 Uhr, kam es auf der Saarstraße in Wuppertal zu einem Unfall, bei dem sich eine Autofahrerin verletzte. Die 57-Jährige war zunächst mit ihrem Toyota in Richtung Autobahn unterwegs, als sie ihr Fahrzeug wendete. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Bentley eines 42-Jährigen, der in derselben Richtung hinter dem Toyota fuhr. Die 57-Jährige zog sich eine Verletzung zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme blieb die Saarstraße gesperrt. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell