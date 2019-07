Polizei Wuppertal

POL-W: W - Platzwunde nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Gestern (03.07.2019) gegen 18:00 Uhr stießen auf der Nützenberger Straße in Wuppertal-Elberfeld zwei Fahrzeuge zusammen. Der Fahrer eines Skodas fuhr vom Fahrbahnrand an und kollidierte dabei mit dem Volvo eines 57-jährigen Wuppertalers. Der Beifahrer des 28- jährigen Skoda-Fahrers erlitt bei dem Zusammenstoß eine leichte Verletzung. Da der Fahrer des Skodas unter dem Einfluss von Drogen gefahren war, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Nützenberger Straße musste für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt werden, sodass es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell