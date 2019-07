Polizei Wuppertal

POL-W: RS Verkehrsunfall mit Personenschaden-Hoher Sachschaden

Wuppertal (ots)

Gestern (02.07.2019), gegen 20:00 Uhr, ereignete sich auf der Burger Straße in Remscheid ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 50-Jähriger fuhr mit seinem Peugeot vom Seitenstreifen auf die Burger Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorbeifahrenden Mercedes einer 35-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralles wurde das Auto des 50-Jährigen gegen ein am Fahrbahnrand geparkten VW geschoben. Die 35-Jährige klagte anschließend über Rückenschmerzen und suchte selbstständig einen Arzt auf. Die beiden Kleinkinder in dem Fahrzeug der Mercedes-Fahrerin verletzten sich nicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahmen musste der Verkehr geregelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. (mb)

