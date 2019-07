Polizei Wuppertal

POL-W: W Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 01.07.2019, gegen 17:00 Uhr, verlor ein Pedelecfahrer auf der Lichtscheider Straße, aus bisher ungeklärten Gründen, die Kontrolle über sein Zweirad. Der 75-jährige stürzte, ohne dass weitere Fahrzeuge beteiligt waren. Aufgrund des Sturzes erlitt er schwere Kopfverletzungen und musste in das Helios Klinikum in Wuppertal eingeliefert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Lichtscheider Straße in Fahrtrichtung Westen vorrübergehend gesperrt werden, was Zeitweise zu Verkehrsbehinderungen führte. (mb)

