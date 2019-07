Polizei Wuppertal

POL-W: W Nächtlicher Brand am Gymnasium Vohwinkel

Wuppertal (ots)

Am Abend des 30.06.2019, gegen 20 Uhr, brannte in der Straße Nocken, in Wuppertal-Vohwinkel eine Holzhütte, neben der Sporthalle des örtlichen Gymnasiums. Das Feuer griff auf die Fassade der Sporthalle über, wurde aber anschließend durch die Feuerwehr bekämpft und gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen bezüglich der Brandursache auf. (weit)

