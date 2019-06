Polizei Wuppertal

POL-W: SG Eltern eskalierten bei Kinderfußballturnier in Solingen-Gräfrath

Wuppertal (ots)

Bei einem Fußballturnier für Kindermannschaften an der Sportanlage-Gräfrath am Flockertsholzer Weg gerieten gestern Nachmittag (29.06.2019) mehrere Eltern in einen handfesten Streit. Gegen 14.15 Uhr waren einige Väter derart in Rage, dass aus einer verbalen eine körperliche Auseinandersetzung wurde. In deren Verlauf soll ein 45-jähriger Mann aus Wuppertal einen 47-jährigen Wuppertaler mit einem Messer leicht verletzt haben. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik, welche er aber kurz Zeit später nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Auseinandersetzung dauern an. (cw)

