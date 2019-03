Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Geldbörsendiebstahl

Hagen (ots)

Am 17.01.2019, um 13.00 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter in der Hagener Innenstadt einer 76-jährigen Frau die Geldbörse aus der Handtasche. Kurz nach der Tatbegehung kam es zu einer Bargeldabhebung bei einem Geldinstitut in knapp vierstelliger Höhe. Ein Richter bestätigte mittels Richterbeschluss, dass die dort aufgenommenen Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht werden dürfen. Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt den Täter oder kann Hinweise zu der Tat geben? Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

