Polizei Wuppertal

POL-W: W Brand in Mehrfamilienhaus

Wuppertal (ots)

In der Nacht des 30.06.2019, gegen 03:00 Uhr, entwickelte sich in einem Mehrfamilienhaus an der Rödiger Straße in Wuppertal-Barmen ein Feuer. Aufmerksame Nachbarn bemerkten den nächtlichen Brand in der Wohnung des Nachbarn und verständigten die Feuerwehr. Die eingesetzten Rettungskräfte bekämpften das Feuer und fanden eine 63-jährige Person, mit teils schweren Verbrennungen bewusstlos in ihrer Wohnung auf. Die verletzte Person wurde anschließend im Krankenhaus versorgt. Später wurde der Mann in eine Spezialklinik verlegt, wo er seinen Verletzungen erlag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der möglichen Brandursache aufgenommen. Die übrigen Bewohner des Hauses konnten nach erfolgreicher Bekämpfung des Feuers durch die Feuerwehr wieder in Ihre Wohnungen zurückkehren.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell