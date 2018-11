POL-DN: Nach Geburtstagsparty alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Nideggen (ots) - In der Nacht zum Samstag wurden Beamte der Polizeiwache Kreuzau und Düren zu einem Verkehrsunfall in Nideggen/Thuir gerufen. Ein 17-jähriger Mann aus Mechernich war Gast einer Geburtstagsfeier. Nach ersten Ermittlungen der Polizei muss der 17 Jährige im Verlauf der Party in einen fremden geparkten Pkw gestiegen sein und hat beim Anfahren einen danebenstehenden Traktor beschädigt. Die Fahrzeugschlüssel hatte er sich zuvor rechtswidrig angeeignet. Der 17-jährige Unfallverursacher wurde durch die Beamten schlafend in einem unbeteiligten Pkw aufgefunden. Die Beamten stellten starken Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,52 Promille. Daraufhin wurde der Mechernicher zur Polizeiwache nach Kreuzau verbracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der 17 Jährige nicht vorweisen.

