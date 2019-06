Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ungebetene Besucher auf Firmengelände

Altena (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht zum Donnerstag Zugang auf ein Betriebsgelände an der Rahmedestraße in Mühlenrahmede verschafft. Sie beschädigten ein Vorhängeschloss und schnitten einen Maschendrahtzaun auf. Nach den ersten Informationen wurde nichts gestohlen.

