Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 16-jähriger Pkw-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Neuenrade/Plettenberg (ots)

Ein stark alkoholisierter 16-jähriger Plettenberger hat am heutigen Morgen in Neuenrade-Altenaffeln einen Verkehrsunfall verursacht. Ein Zeuge hörte um 3.30 Uhr Reifenquietschen und einen Knall. Wenig später entdeckt er den Unfallort an der Diekentalstraße. Das Fahrzeug war nicht mehr vor Ort, kam ihm aber später völlig beschädigt entgegen. Die Polizei verfolgte die Schleifspur. Überall auf den Straßen lagen Fahrzeugteile des Renaults. Die Schleifspur endete an der Halteranschrift in Plettenberg.

Der Fahrer ist gerade 16 Jahre alt und hat natürlich keinen Führerschein. Als er zur Blutprobe zur Polizeiwache gebracht werden sollte, leistete er Widerstand und beleidigte die Polizeibeamten. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

