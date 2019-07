POL-W: RS Schwerverletzter Motorradfahrer in Remscheid

Polizei Wuppertal

Am 30.06.2019, gegen 11:30 Uhr, stürzte ein Kradfahrer in einer Kurve der Morsbachtalstraße in Remscheid, nachdem er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der 29-jährige verletzte sich dabei schwer und musste vor Ort durch die eingesetzte Rettungswagenbesatzung, sowie anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Nach jetzigem Ermittlungsstand sind keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt gewesen. Aufgrund der Tatsache, dass die Morsbachtalstraße für die Dauer der Unfallaufnahme vorrübergehend nur einspurig befahrbar war, kam es bedingt zu verkehrsbehinderungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro. (weit)

