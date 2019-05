Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg - Einbruch in Tankstelle - 15.000,- Euro Schaden - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Spangenberg Einbruch in Tankstelle - 15.000,- Euro Schaden - Polizei sucht Zeugen Tatzeit: 30.05.2019, 02:46 Uhr

In den frühen Morgenstunden sind gestern unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Berliner Straße eingebrochen und haben Zigaretten entwendet.

Die Täter schlugen mit einem Kanaldeckel die Glaseingangstür ein, betraten den Verkaufsraum, entwendeten eine unbekannte Anzahl von Zigaretten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 oder an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

