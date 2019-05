Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain - Einbruch in Metzgerei

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ziegenhain Einbruch in Metzgerei Tatzeit: 31.05.2019, 00:20 Uhr

Unbekannte Täter sind heute in den frühen Morgenstunden in eine Metzgerei in der Ernst-Ihle-Straße eingebrochen und haben einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro verursacht.

Die Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand eine Scheibe zum Verkaufsraum der Metzgerei ein und drangen anschließend durch die entstandene Öffnung ein. Ein Zeuge hatte einen lauten Schlag gehört und die Polizei informiert. Beim Eintreffen der Polizeistreife waren die unbekannten Täter bereits geflüchtet. Ob etwas entwendet wurde war zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK - Pressesprecher -

