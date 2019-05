Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Versuchter Einbruch in Amt für Bodenmanagement

Homberg (ots)

Homberg Versuchter Einbruch in Amtsgebäude Tatzeit: 17.05.2019, 12:00 Uhr bis 29.05.2019, 12:00 Uhr In das Gebäude des Amts für Bodenmanagement in der Hans-Scholl-Straße versuchten unbekannte Täter in den letzten Tagen einzubrechen. Sie verursachten dabei 500,- Euro Sachschaden. Die Täter begaben sich an die Nebeneingangstür und versuchten diese aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Tür wurde hierdurch beschädigt und verzogen. Die Täter gelangen nicht in das Gebäude. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

