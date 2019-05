Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Unbekannte Täter stiehlt mehrere Flaschen Schnaps

Homberg (ots)

Homberg Räuberischer Diebstahl von Alkohol Tatzeit: 25.05.2019, 20:30 Uhr Am späten Samstagabend stahl ein unbekannter Täter vermutlich mehrere Flaschen Schnaps und flüchtete trotz kurzzeitigem Festhaltens durch einen Geschäftsmitarbeiter. Zuvor wurde der Unbekannte dabei beobachtet wie er eine Flasche Schnaps in seinen schon mit mehreren Flaschen gefüllten Rucksack verstaute. Anschließend ging der Unbekannte zur Kasse und wollte an der dort wartenden Schlange vorbeigehen. Ein Mitarbeiter ging daraufhin zu ihm, woraufhin er in Richtung Ausgang flüchtete. Der Mitarbeiter konnte ihn ergreifen, er riss sich jedoch wieder los und flüchtete mit seiner Beute aus dem Geschäft. Von dem unbekannten männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist zwischen 174 und 180 cm groß und schlank, ca. 20 - 30 Jahre alt, hat eine sehr dunkle Hautfarbe und mittellange Rastalocken. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell