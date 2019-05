Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Unbekannte Täter versuchen Motorroller zu stehlen

Homberg (ots)

Homberg Versuchter Diebstahl eines Motorrollers Tatzeit: Samstag, 25.05.2019, 03:00 Uhr Einen Motorroller im Wert von 1.000,- Euro versuchten vermutlich drei unbekannte Täter am Samstag im Heckenrosenweg zu stehlen. Die Täter hatten hierbei ein Garagentor aufgebrochen und den mit einem Bremsscheibenschloss gesicherten Roller aus der Garage transportiert. Hierbei wurden sie von einem Zeugen bemerkt, woraufhin sie in Richtung Sportgelände flüchteten. Den Roller ließen sie stehen, er konnte kurze Zeit später an den Eigentümer übergeben werden. Die Höhe des Sachschadens an dem Garagentor ist zurzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

