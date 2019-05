Polizei Homberg

POL-HR: Wabern-Hebel: Schwarzer Honda-Motorroller gestohlen

Homberg (ots)

Wabern-Hebel Diebstahl eines Motorrollers Tatzeit: 22.05.2019, 18:30 Uhr bis 21:45 Uhr Einen rot/ schwarzen 125er Leichtkraftradroller entwendeten unbekannte Täter am gestrigen Abend an einem Teich zwischen Wabern-Hebel und Borken-Lendorf. Der Roller war von seinem Eigentümer gegen 18:30 Uhr in der Nähe des Teiches abgestellt worden. Als er gegen 21:45 Uhr wieder an den Abstellort zurückkam, stellte er fest, dass der Roller entwendet worden war. Auf welche Art und Weise der Roller entwendet wurde steht zurzeit nicht fest. Bei dem Roller handelt es sich um einen Honda CBF 125M, das amtliche Kennzeichen lautet FZ-DS 48. Der Wert des Rollers beträgt 1.100,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

