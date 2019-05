Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen: Unbekannter Täter stiehlt Bierflaschen und schubs Angestellte

Homberg (ots)

Neukirchen Räuberischer Diebstahl von fünf Bierflaschen Tatzeit: 20.05.2019, 16:35 Uhr Fünf Flaschen Bier stahl gestern Nachmittag ein unbekannter Täter aus einem Getränkemarkt in der Kurhessenstraße. Der Täter schubste eine Verkäuferin und flüchtete mit seiner Beute. Zuvor hatte der Unbekannte seinen mitgeführten Rucksack im hinteren Ladenbereich mit mehreren Flaschen Bier gefüllt und ging damit in Richtung Ausgang. Als er von einer Verkäuferin auf die unbezahlte Ware angesprochen wurde, versuchte er zu flüchten. Die Verkäuferin konnte ihn noch kurzfristig festhalten, er schubste sie jedoch zur Seite und flüchtete in unbekannte Richtung. Von dem unbekannten männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist schlank, ca. 170 - 180 cm groß, ca. 30 Jahre alt, hat eine fast schwarze Hautfarbe und schwarze "Rasta"-Zöpfe bis auf die Schultern. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke, ein rotes T-Shirt, eine rote Jogginghose und blau/weiße Turnschuhe. Er hatte einen hellblauen Rucksack dabei. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell