Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Unbekannte Täter versuchen Geräteschuppen aufzubrechen und beschädigen Holzzaun

Homberg (ots)

Fritzlar Sachbeschädigung an Grundschule Tatzeit: 17.05.2019, 17:00 Uhr bis 20.05.2019, 06:00 Uhr Am vergangenen Wochenende versuchten unbekannte Täter in einen Geräteschuppen der Grundschule einzubrechen und beschädigten 30 Meter Holzzaun der Schule. Die Täter begaben sich auf das Gelände der Schule in der Neustädter Straße und versuchten dort erfolglos einen Geräteschuppen aufzubrechen. Weiterhin beschädigten sie 30 Meter Holzzaun indem sie Latten herausbrachen. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell