Polizei Homberg

POL-HR: Schrecksbach-Röllshausen: Versuchter Betrug und Sachbeschädigung durch Dachrinnenarbeiten

Homberg (ots)

Schrecksbach-Röllshausen Versuchter Betrug und Sachbeschädigung Tatzeit: 22.05.2019, 13:30 Uhr Vier unbekannte Männer demontierten und beschädigten gestern Mittag in der Straße "Anspann" die Dachrinne eines Hauses und verursachten dabei 80,- Euro Sachschaden. Die Männer hatten zuvor einem Bewohner des Hauses angeboten die Die Dachrinne für 80,- Euro und einen Kaffee zu reparieren. Von dem Hausbewohner wurde dies abgelehnt, da er nicht der Eigentümer des Hauses ist. Kurze Zeit später bemerkte der Hausbewohner, dass die vier Männer eine Leiter an das Haus gestellt hatten und einen Teil der Dachrinne bereits demontiert hatten. Als die vier Männer mitbekamen, dass von einer Mitbewohnerin die Polizei verständigt wurde, packten sie zügig ihr Werkzeug zusammen und flüchteten mit ihrem silbernen Lkw in unbekannte Richtung. An der Dachrinne entstand ein Sachschaden in Höhe von 80,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

