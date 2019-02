Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Frontalzusammenstoß: Zwei Autofahrerinnen schwer verletzt

Wilnsdorf (ots)

Aus noch unbekannter Ursache kam es am Montagabend gegen 18 Uhr in Wilnsdorf auf der B 54 zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW. Hierbei wurden die beiden Fahrzeugführerinnen (23 bzw. 24 Jahre alt) in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten anschließend durch die Feuerwehr mittels technischen Geräts befreit werden. Beide Frauen erlitten schwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus verbracht.

