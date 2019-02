Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Jugendlicher "abgezockt": Polizei sucht zwei wichtige Zeuginnen

Zwei noch unbekannte junge Männer raubten am vergangenen Donnerstag um 15.15 Uhr in Siegen im Wellersbergpark einem mit einer auffälligen roten Jacke bekleideten 16-jährigen Jugendlichen dessen Bargeld. Das Siegener Kriminalkommissariat 1 sucht in diesem Zusammenhang noch zwei Anfang 30 Jahre alte Frauen, die zur Tatzeit zufällig auf einer Bank im Wellersbergpark saßen und der Polizei deshalb als Zeuginnen mit wichtigen sachdienlichen Hinweisen helfen könnten. Die Frauen werden gebeten, sich unter 0271-7099-0 zu melden.

