Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte setzen Hecke in Brand - Polizei sucht Zeugen - Velbert - 1908012

Mettmann (ots)

Am späten Donnerstagabend (1. August 2019) haben Unbekannte eine Hecke auf dem Schulhof der Gesamtschule Velbert an der Poststraße in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Gegen 23:30 Uhr stellte der Hausmeister der Schule umherfliegende Funken auf dem Schulhof der Gesamtschule fest. Als er der Ursache auf den Grund ging, entdeckte er eine Hecke, welche gerade Feuer gefangen hatte. Noch bevor sich der Brand ausbreiten konnte, konnte der Hausmeister das Feuer mit einer Gießkanne löschen. Eine Alarmierung der Feuerwehr war daher nicht mehr nötig.

Wohl aber informierte der Mann die Polizei, da sich am Brandort erste Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergaben. Hinweise auf mögliche Brandverursacher konnte er jedoch nicht liefern. Daher fragt die nun ermittelnde Kriminalpolizei: Wer hat zum angegebenen Zeitpunkt etwas Verdächtiges im Umfeld der Schule wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Velbert unter der Rufnummer 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

