POL-MK: Wohnungseinbruch

Halver (ots) - In Winkeln sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Die Tat wurde zwischen Dienstagmittag und Donnerstagabend begangen. Die ungebetenen Gäste brachen eine Terrassentür auf und durchsuchten Schränke und Schubladen. Sie stahlen mindestens einen Elektrorasierer. Ob noch mehr gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei in Halver bittet um Hinweise unter Telefon 02353/9199-0.

