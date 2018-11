POL-MK: Iserlohn

Iserlohn (ots) - Aus Versehen war eine Iserlohnerin am Donnerstag kurz nach 12 Uhr mit einer offenen Handtasche durch die Innenstadt gelaufen. Sie hatte gerade erst Geld an einem Automaten am Schillerplatz abgehoben. Um 12.20 Uhr stellte sie fest, dass die Geldbörse fehlte.

