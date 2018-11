POL-MK: Einbruchsversuch/ Handtaschen-Diebstahl

Hemer (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag versucht, in einen Kiosk an der Hönnetalstraße einzudringen. Zwischen 18.30 Uhr am Donnerstag und 4.30 Uhr am Freitag versuchten sie, eine Drahtglasscheibe einzuschlagen. Das misslang. Die Polizei in Hemer bittet um Hinweise unter Telefon 02372/9099-0.

Einer Kundin des "Action"-Marktes in der Elsa-Brandström-Straße wurde am Donnerstag die Geldbörse aus dem Einkaufskorb gestohlen. Die Frau hatte das Portemonnaie gegen 16.30 Uhr während des Einkaufs in den Wagen gelegt. Als sie bezahlen wollte, sei die Geldbörse weg gewesen. Darin steckten neben Bargeld Ausweise, Führerschein und Bankkarte.

