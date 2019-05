Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 2. Mai 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Radfahrer bei Unfall verletzt

Mittwoch, 01.05.2019, gegen 11:30 Uhr

Ein 48-jähriger Radfahrer ist am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in Wolfenbüttel leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Radfahrer am Neuen Weg aus einer Grundstücksausfahrt auf die Fahrbahn gefahren, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Hier kollidierte er mit dem Auto eines 57-jähriger Fahrers, der den Neuen Weg in Richtung stadteinwärts befuhr. Der Autofahrer konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Radfahrer musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad und am Auto entstand erheblicher Sachschaden.

Wolfenbüttel: Transporter aufgebrochen, Werkzeug entwendet

Dienstag, 30.04.2019, 23:00 Uhr, bis Mittwoch, 01.05.2019, 08:00 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Hecktür eines geparkt abgestellten weißen Fiat Kleintransportes mit brachialer Gewalt auf. Aus dem Fahrzeug wurde hochwertiges Spezialwerkzeug im Wert von rund 4000,-- Euro entwendet. Tatort: Wolfenbüttel, Schotteliusstraße. Hinweise: 05331 / 933-0.

