POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 1. Mai 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Kriminalitätslage:

Diebstahl eines Zaunes Di., 30.04.2019 i.d.Z.v. 07:00h - 09:00h 38302 Wolfenbüttel, Blankenburger Straße

In den Morgenstunden des 30.04.2019, Dienstag, 07:00h -09:00h, entwendete/n unbekannte Täter ein fest verschraubtes, 4,40m langes und 0,45m hohes Zaunelement von einem Grundstück an der Blankenburger Straße in Wolfenbüttel.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Diebstahl eines Fahrrades So., 28.04.2019, i.d.Z,v, 14:00h bis 19:00h 38302 Wolfenbüttel, Neuer Weg

Bereits am Sonntag, 28.04.2019, in der Zeit von 14:00h bis 19:00h, entwendete/n unbekannte Täter das gesichert abgestellte, schwarze Mountainbike der Marke Zündapp, Typ Blue 5.0, vor einem Wohnhaus am Neuen Weg in Wolfenbüttel.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Schwerer Diebstahl aus Baucontainer Mo., 29.04.2019, 16:00h bis Di., 30.04.2019, 07:00h 38173 Sickte, An der Wabe

Unbekannte Täter drangen in dem Zeitraum von Montag, 29.04.2019, 16:00h, bis Dienstag, 30.04.2019, 07:00h, gewaltsam in einen Baucontainer auf dem Baustellengelände der neuen Feuerwache in Sickte, An der Wabe, ein und entwendeten diverse Werkzeuge. Hierbei entstand ein Schaden von mind. 2700,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Sachbeschädigung an Pkw Di., 30.04.2019, 07:00h - 11:00h, 38304 Wolfenbüttel, Ringstraße in Höhe Haus Nr. 6

Am Dienstag, 30.04.2019, in der Zeit von 07:00h bis 11:00h, beschädigte/n unbekannte Täter einen am Fahrbahnrand stehenden weißen Dacia. In der hinteren Tür der Beifahrerseite wurde eine Delle festgestellt.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Mo., 29.04.2019, 06:00h - 11:00h 38315 Schladen, Hermann-Müller-Straße

Am Montagmorgen, 29.04.2019, 06:00h - 11:00h, lösten unbekannte/r Täter alle Radmuttern des linken Vorderrades eines schwarzen Mercedes Pkw. Glücklicherweise bemerkte der Fahrzeughalter diesen Umstand vor Fahrtantritt, so dass kein weiterer Schaden eintrat.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Sachbeschädigung an Pkw Mo., 29.04.2019, 17:00h, bis Dienstag., 30.04.2019, 07:30h 38304 Wolfenbüttel, Am Brückenbach

In der Zeit von Montag, 29.04.2019, 17:00h bis Dienstag, 30.04.2019, 07:30h, zerstach/en unbekannte Täter drei Reifen eines silbernen VW Golf, der am Fahrbahnrand der Straße Am Brückenbach, Wolfenbüttel, abgestellt war.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Verkehrslage:

Trunkenheit im Verkehr Mittwoch, 01.05.2019, 00:25h Wolfenbüttel, OT Adersheim Parkplatz an der K90

Am Mittwoch, 01.05.2019, gg. 00:25h, kontrollierte die Besatzung eines Funkstreifenwagens ein Fahrzeug, dass auf einem Parkplatz an der K90 im OT Adersheim abgestellt war. An dem Fahrzeug hielten sich drei Personen auf. Der 19 Jahre alte Fahrzeugführer, noch hinterm Steuer angetroffen, roch deutlich nach Alkohol und räumte auf Befragen Alkoholkonsum vor Fahrtantritt ein. Da er, seine Fahrerlaubnis betreffend noch in der Probezeit war, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Innerhalb der Probezeit liegt die Promillegrenze bei 0,0. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert oberhalb 0,4 Promille, Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren, eine Geldbuße von 250,- Euro sowie 1 Punkt in Flensburg.

