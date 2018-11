POL-AA: Unfall im Begegnungsverkehr

Lorch (ots) - Am Freitag kurz nach 19 Uhr befuhr ein 76jähriger VW-Golf-Fahrer die Kreisstraße 3273 von Rattenharz in Richtung Unterkirneck. In der ersten Rechtskurve nach dem Ortsausgang kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 64jährigen Porsche-Cayenne-Fahrer. Beide Beteiligten gaben an, dass der jeweils andere zu weit links fuhr und es daher zum Unfall kam. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro - verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07151 950-290

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell