Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Sperrung der B54

Steinfurt (ots)

Nachtrag

Der LKW auf der B 54 Münster Richtung Steinfurt ist geborgen. Die Sperrung zwischen Nordwalde und Dutum ist aufgehoben.

Wiederholung der Meldung vom 29.03.2019; 9.11 Uhr

Die B 54 Münster Richtung Steinfurt ist ab sofort (29.03.2019; 8.45 Uhr) zwischen Nordwalde und Dumte wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Am Montag, 25.03.2019, war dort in den frühen Abendstunden ein LKW von der Fahrbahn abgekommen und in die Bankette gefahren. Wie lange die Sperrung andauert, ist nicht bekannt.

