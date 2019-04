Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 30.04.2019

Peine (ots)

Einbruch in Sporthalle

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag, 12:00 Uhr, und Montag, 05:00 Uhr, gewaltsam in eine Sporthalle in der Heinrich- Wilhelm-Kopf- Straße in Peine ein. Im Anschluss brachen sie mehrere Schränke und Schubladen auf. Zu eventuellem Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

PKW entwendet

Zwischen Sonntag, 14:00 Uhr, und Montag, 06:10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Grundstück im Burgkamp in Peine einen Ford Kuga. Die Schadenshöhe beträgt ca. 20.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag, in der Zeit zwischen 09:15 Uhr und 11:30 Uhr, einen VW Beetle, welcher im Oelheimer Weg in Edemissen, Parkplatz der Gemeinde Edemissen, abgestellt war. Der Fahrer flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edemissen, Telefon 05176/ 976740, in Verbindung zu setzen.

