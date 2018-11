POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: 51-jähriger Mann erhält ungebetenen Besuch - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Gartenstadt (ots) - Ungebetenem Besuch von zwei unbekannten Männern bekam am Mittwochnachmittag ein 51-jähriger Mann im Stadtteil Gartenstadt. Gegen 14 Uhr klingelten zwei Unbekannte an der Wohnungstür des 51-Jährigen im Siebseeweg und gaben vor, ein Paket ausliefern zu wollen. Dabei drängten sie den Mann in die Wohnung, überwältigten ihn und brachten ihn zu Boden. Hierbei wurde der 51-Jährige verletzt. Er wurde später von seinem Sohn in der Wohnung aufgefunden, welcher daraufhin Polizei und Rettungsdienst verständigte. Der 51-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Wohnung von den Eindringlingen durchsucht und ein unbekannter Betrag an Bargeld entwendet.

Die beiden unbekannten Männer werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- Ca. 175 cm groß - Ca. 30 Jahr alt - Schwarze kurze Haare - bekleidet mit einer braunen Sweat-Shirt-Jacke und Jeanshose - Trug weiße Sportschuhe - Im rechten Ohr hatte er einen Ohrring mit Glitzerstein - Über seiner Oberbekleidung trug er eine auffällige gelbe Warnweste - Hatte eine braune Schildkappe auf dem Kopf

Täter 2:

- Ca. 180 cm groß - Ca. 35 Jahre alt - Schwarze kurze Haare - Trug eine dunkle wattierte Jacke - Trug während der Tat Handschuhe

Beide Männer sprachen Deutsch mit unbekanntem ausländischem Akzent.

Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats beim Kriminalkommissariat Mannheim dauern an.

Zeugen, denen eine solche Person mit Warnweste zum fraglichen Zeitpunkt aufgefallen ist oder sonstige sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

