POL-MA: Edingen-Neckarhausen: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Edingen-Neckarhausen (ots) - Am Donnerstag, zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Main-Neckar-Bahn-Straße eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zugang zum Wohnhaus und durchsuchte im Inneren mehrere Schränke und Schubladen. Mit Bargeld, welches er aus einer Spardose stahl, machte er sich dann aus dem Staub. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 oder dem Polizeiposten Edingen-Neckarhausen unter Tel.: 06203/892029 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell