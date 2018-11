POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Geflügelter Verkehrsrowdy auf Kurpfalzbrücke

Mannheim (ots) - Einen tierischen Einsatz hatten heute Morgen die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt zu bewältigen. Ein Schwan hatte sich wohl um kurz vor 10 Uhr "verflogen" und watschelte anschließend auf der Gleisanlage, sowie auf der Fahrbahn herum der Kurpfalzbrücke herum. Der Fahrzeugverkehr kam dadurch teilweise zum Erliegen, was die Beamten auf den Plan rief. Unter Zuhilfenahme von verschiedensten Einsatzmitteln konnte der Schwan der Fahrbahn verwiesen und letztlich über den Fußgängerweg zum Neckar begleitet werden. Der Verkehr wurde über 10 Minuten hinweg wesentlich beeinträchtigt. Der Name des Rowdys und inwieweit dieser verkehrstüchtig war bleibt weiter offen - am Neckar angekommen, flüchtete dieser in unbekannte Richtung.

