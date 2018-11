POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Täterermittlungen bezüglich Graffiti in der Halloweennacht

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits am 02.11.18 mit polizeilicher Meldung berichtet, kam es in Sinsheim zu Graffiti Schmierereien, welche für Aufsehen in der Bevölkerung sorgten. Nun konnten durch die Polizei Sinsheim die mutmaßlichen Täter ermittelt werden.

Beim derzeitigen Ermittlungsstand stehen 5 Kinder im Alter zwischen 12 und 13 Jahren im Verdacht die Wingertsbergschule in Sinsheim-Reihen mit Farbschmierereien, welche zum Teil beleidigende Inhalte hatten, verunreinigt zu haben.

Ein weiterer Vorfall, bei dem Farbschmierereien am gleichen Tag in Sinsheim-Ost festgestellt wurden, konnte durch den Ermittlungsdienst des Polizeireviers Sinsheim ebenfalls aufgeklärt werden. 22 Anwesen, Hausfassaden, Gartenmauern, Mülleimer, Straßenlaternen und Gehwege wurden mit Farbe besprüht. Verantwortlich für die Taten, bei denen ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 10.000-15.000.- EUR entstand, sollen 5 Kinder im Alter von 9 und 10 Jahren sein.

Ein Teil der Tatverdächtigen zeigte sich geständig.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Dennis Steidel

E-Mail: Dennis.Steidel@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell